Комітет рекомендував винести звільнення Ситника на голосування Ради

Правоохоронний комітет Верховної ради сьогодні розглянув постанову про звільнення директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За словами голови комітету Дениса Монастирського, щодо законності цієї постанови є зауваження.

"Моя особиста позиція - дана постанова виходить за межі Конституції і закону. Це наше питання оцінювати цю постанову. Я пропоную винести це питання до зали. І нехай зала визначається з підтримкою або не підтримкою даної постанови", - заявив він.

Він також зазначив, що рішення правоохоронного комітету буде в подальшому передано в Регламентний комітет, який є профільним у даному питанні.

"Закон про НАБУ чітко визначає підстави для звільнення директора. Я б чітко просив відрізняти політичну позицію Ради, яка може дати оцінку діяльності директора НАБУ і юридичний факт - питання звільнення директора НАБУ. Ніхто не обмежує право Ради і комітету визначити позицію щодо діяльності людини. І водночас є чіткі обмеження щодо прийняття незаконних рішень", - додав Монастирський.

Нагадаємо, раніше Ситник назвав умову для своєї відставки.

"Я піду тоді, коли усвідомлю, що виконав свою місію. На сьогоднішній день вона не виконана. Дії опонентів в чомусь мотивують, тому що є розуміння, що ми на правильному шляху", - заявив Ситник.