Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект "Про медіа"

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти законопроект №2693 "Про медіа" у першому читанні. При цьому поки невідомо коли Рада буде розглядати даний законопроект.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова комітету Микита Потураєв.

За його словами, в даний час є ризик не встигнути розглянути законопроект до кінця третьої чергової сесії ВР, яка завершиться 17 липня.

"Комітет рекомендував Верховній раді розглянути законопроект і прийняти в першому читанні. Зараз складно сказати, коли будемо пропонувати Верховній раді розглянути його до канікул. Але подивимося, спрогнозувати, чи зможемо розглянемо його до канікул, я поки не можу. Там ще купа важливих законопроектів. Наша ініціатива теж важлива, але подивимося, будемо вибирати між самим невідкладним і важливим", - заявив Потураєв.

Нардеп зазначив, що вже сьогодні зрозуміло, що прийняття проекту намагатимуться блокувати. Потураєв не виключає, що закон "Про медіа" отримає тисячі спам-поправок.

"Є впевненість, що він буде заспамлен, я б сказав. Поправками. Я переконаний, що їх буде багато. Спроби заблокувати його. Але все одно, друге читання відбудеться тільки у вересні. Тому час попрацювати з цим буде", - додав він.

Нагадаємо, у новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом воєнної агресії Російської Федерації проти України. Більша частина норм так званого закону про дезінформації буде діяти тільки до тих пір, поки не будуть деокупувати українські території.

Як повідомляло РБК-Україна, даний законопроект був зареєстрований в Раді 27 грудня.

У травні Верховна рада відправила законопроект "Про медіа" на доопрацювання.