Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект "Про медіа"

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №2693 "Про медіа". Про це повідомив голова комітету Олександр Ткаченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено під час засідання комітету в п'ятницю, 17 січня.

"Рекомендувати Верховній раді розглянути законопроект №2693 "Про медіа" в першому читанні", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, 27 грудня у Раді зареєстрували законопроект "Про медіа" № 2693. У новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом воєнної агресії Російської Федерації проти України. Більша частина норм так званого закону про дезінформації буде діяти тільки до тих пір, поки не будуть деоккупированы українські території.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство культури презентувало основні пункти нового законопроекту щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Зокрема, законопроектом передбачено поява омбудсмена з питань інформації, заборона на володіння або фінансування медіа громадянами/компаніями РФ, реєстрація медіа і відповідальність.