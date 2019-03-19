Комітет Ради завтра може розглянути закон про позбавлення виборчого голосу

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Про це свідчить порядок денний правоохоронного комітету

У профільному комітеті Верховної ради у середу, 20 березня, можуть розглянути законопроект №9007 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо запровадження додаткового виду покарання - позбавлення права голосу на виборах 2019. Про це йдеться у порядку денному комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на 20 березня.

"Мета законопроекту - запровадити новий вид додаткового покарання у виді позбавлення права голосу на виборах за злочини проти основ національної безпеки України, виборчих прав та окремих злочинів проти громадської безпеки... Ухвалення законопроекту дозволить унеможливити вираження політичної волі особами, які зазіхнули на основи демократичного суспільства та безпеку держави в цілому", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Планується, що на засіданні комітету законопроект представить голова підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини комітету з питань правової політики та правосуддя нардеп Руслан Сидорович.

Зазначимо, законопроект №9007 був внесений до парламенту ще 18 вересня 2018 року. Але лише 12 березня 2019 року документ отримав висновок Головного науково-експертного управління ВР.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко нагадав, що на виборах в Україні заборонено фотографувати виборчий бюлетень під час голосування.

Як писало РБК-Україна раніше, посли країн "Великої сімки" (G7) передали лист, адресований голові МВС України Арсену Авакову, в якому закликають не допустити зриву виборів президента 2019.