В Раду внесли постанову про призначення нового глави НБУ

На розгляд фінансового комітету Верховної ради внесли постанову про призначення нового глави Національного банку. Новим главою НБУ пропонують призначити Кирила Шевченка.

Про це у Facebook написав перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк.

За його словами, засідання призначено на 9 ранку 16 липня.

Зазначимо, Шевченко займає посаду голови правління "Укргазбанку" з травня 2015 року. До цього обіймав посаду першого заступника та виконавчого обов'язки голови правління. У 2012-2014 роках був радником керівника "Ощадбанку".

В банківській сфері з 1994 року, де працював в "Українському кредитному банку" (зараз А-Банк), в банку "Фінанси та Кредит". Після очолював Державну іпотечну установу. Також в 2009 році кілька місяців був радником прем'єра Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, колишній глава НБУ Яків Смолій подав у відставку 1 липня. Він заявив, що таке рішення пов'язане з систематичним політичним тиском. 3 липня Верховна рада відправила Смолія у відставку. При цьому у Зеленського заявили, що на Смолія не чинилося ніякого політичного тиску.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський 16 липня на засіданні фракції "Слуга народу" повинен представити нового голову НБУ.

Також повідомлялося, що у Міжнародному валютному фонді закликали зберегти незалежність Нацбанку, так як це є однією з вимог в рамках програми співпраці з Україною.