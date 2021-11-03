Комітет Ради рекомендує прийняти відставку Тарана

Комітет Верховної ради з національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту прийняти відставку міністра оборони Андрія Тарана. Голосування очікується вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради .

Повідомляється, що комітет розглянув заяву Тарана про відставку із займаної посади і прийняв рішення рекомендувати Раді прийняти її.

Нагадаємо, напередодні Таран подав до Верховної ради заяву про відставку з посади міністра оборони. Передбачається, що його місце займе Олексій Резніков, який поки є міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

До цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, що Таран йде через стан здоров'я і необхідність проводити швидкі реформи.