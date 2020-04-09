Комітет Ради розгляне законопроект щодо індексації розміру аліментів

Комітет з питань правової політики у четвер, 9 квітня, розгляне законопроект щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад засідань комітетів, опублікований на сайті парламенту.

Так, засідання має відбуватися у режимі відеоконференції.

"Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним... Попередній розгляд законопроектів: проект закону про внесення змін до закону "Про виконавче провадження" (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі) (р.№3112, н.д. Ю.Діденко та ін.); проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури розгляду судових справ, пов'язаних із захистом прав дітей (р.№3206, н.д. Т.Рябуха та ін.)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України у січні інформувало, що у 2020 році у зв’язку із новим розміром прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів. Згідно з повідомленням, для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років - 2218 грн.

Як писало РБК-Україна, у базах даних прикордонників на початок 2020 року перебували близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами було обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.