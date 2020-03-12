Комітет Ради розгляне закон про "підйомні" молодим українцям

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Раді пропонують створити "Фонд майбутнього" для припинення відтоку українців з держави

Комітет парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у ході завтрашнього засідання, 13 березня, розгляне законопроект №2754 "Про економічний паспорт українця". Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті Верховної ради.

Так, на економічний паспорт по досягненню повноліття будуть виплачуватися кошти з "Фонду майбутнього".

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет не є головним: проект закону про економічний паспорт українця (р.№2754, н.д. Д.Костюк)", - сказано у порядку денному.

Документом пропонується створити "Фонд майбутнього", на рахунках якого будуть акумулюватися кошти в розмірі 1% від реалізації всіх корисних копалин, добутих на території України.

Нагадаємо, відповідний законопроект був зареєстрований у Раді ще наприкінці січня 2020 року. Автор законодавчої ініціативи наголошує, що метою документа є припинення відтоку українців закордон і підвищення економічного рівня життя громадян.

Як писало РБК-Україна, у грудні Раді рекомендували звільнити від податку на доходи українців, молодше 27 років.

Крім того, у парламенті зареєстрували законопроект №2250, яким пропонується звільнити роботодавців від сплати єдиного соцвнеску за працівників, які не досягли 27-річного віку. Пропонується встановити нульову ставку податку на доходи фізичних осіб для працівників у віці до 27 років.