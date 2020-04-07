Комітет Ради розгляне зміни до КПК про судовий контроль на час карантину

Комітет з питань правоохоронної діяльності в ході засідання, 8 квітня, розгляне законопроект №3276 про зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо судового контролю на час карантину. Про це свідчить порядок денний комітетів, опублікована на сайті парламенту.

Відзначимо, що комітет певним головним за даним проектом закону.

"Проект закону "Про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом міністрів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19)" №3276, друге читання", - зазначено в порядку денному комітету.

Підкреслимо, даним законопроектом передбачено тимчасово, на період карантину, встановити особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальних розглядах і розгляду окремих питань під час судового провадження.

Нагадаємо, 30 березня Рада схвалила цей законопроект за основу, за документ проголосували 275 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, закон для підтримки населення і бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу набрав чинності.