Комітет Ради прийняв рішення по інавгурації Зеленського

Комітет Верховної ради з питань регламенту прийняв рішення з приводу постанов про дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, комітет рекомендує парламентарям визначитися з датою інавгурації шляхом голосування у сесійній залі ВР.

Фото: голосування комітету (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

За всі сім проектів постанов члени комітету проголосували одноголосно.

"Жодна з постанов не має таких недоліків, які б унеможливили її розгляд у Верховній раді", - заявив перший заступник голови комітету Павло Пинзеник.

Нагадаємо, в середу глава парламенту Андрій Парубій повідомив, що нардепи в четвер, 16 травня, розглянуть проекти постанов про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. За словами спікера, розгляд відбудеться у ході ранкового пленарного засідання ВР після голосування за проект закону про Державне бюро розслідувань.

Як писало РБК-Україна раніше, фракція "Блок Петра Порошенко" планує повторно зібратися після того, як до Верховної ради будуть внесені всі постанови про призначення дати інавгурації Володимира Зеленського.

Відзначимо, такі постанови можуть вносити до Верховної ради України до 17 травня. Станом на 15 травня було внесено 8 проектів, один з них був відкликаний. Так, на даний момент Раді пропонують наступні дати інавгурації Зеленського: 17, 19, 20, 26 і 28 травня.

Додамо також, чинний президент України Петро Порошенко заявив, що зацікавлений у тому, щоб парламент якомога швидше визначився з датою інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, і з його боку буде тільки підтримка.