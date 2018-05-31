Комітет Ради підготував пропозиції щодо бюджетної резолюції на 2019-2021

Документ пропонують доповнити напрямом "реалізація другого етапу монетизації пільг та житлових субсидій на рівні споживача"

Комітет парламенту з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства підготував пропозиції для врахування в остаточній редакції проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки. Про це повідомляє інформаційне управління Верховної ради.

"За результатами розгляду проекту постанови про Основні напрями бюджетної політики на 2019-2021 роки, №8357, комітетом направлено до комітету Верховної ради України з питань бюджету пропозиції для їх врахування в остаточній редакції проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки", - сказано у повідомленні.

Так, у комітеті з питань будівництва пропонують доповнити розділи проекту "Основні завдання бюджетної політики", "Виконання та реалізація пріоритетних державних цільових програм та державних інвестиційних проектів" пріоритетним напрямом "держпідтримка будівництва доступного житла, надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво та придбання житла".

Також пропонується розділ "Основні завдання бюджетної політики" в частині збалансованості та стійкості бюджетної системи доповнити напрямом "забезпечення повного фінансування з держбюджету делегованих державою повноважень, виконання яких покладається на органи місцевого самоврядування". А розділ "Взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами" - напрямом "завершення підготовки та реалізація другого етапу монетизації пільг та житлових субсидій на рівні споживача".

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів України підготував проект основних напрямків бюджетної політики (бюджетної резолюції) на 2019-2021 рок