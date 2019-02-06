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Комітет Ради підтримав законопроект про підвищення штрафів за порушення на виборах


Проектом пропонується збільшити штрафи до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів

Комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал проект закона №8270 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам главы МВД Арсена Авакова, новый законопроект предлагает усилить административную и уголовную ответственность, а именно - повысить размер штрафов за нарушение ограничений ведения агитации, создать условия, когда кандидатам будет выгоднее следовать закону, чем его нарушать.

Напомним, на сайте Верховной рады Украины в пятницу, 13 апреля, появился правительственный законопроект №8270 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства".

Проектом предлагается установить, что штрафы за предвыборную агитацию лицом, участие которого в ней запрещено законом, агитацию вне установленных законом сроков, агитацию в формах с применением средств, которые противоречат Конституции или законам Украины, увеличиваются в пределах от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов.

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