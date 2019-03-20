Комітет Ради не підтримав закон про позбавлення виборчого голосу

Комітет з питань правового забезпечення правоохоронної діяльності під час засідання у середу, 20 березня, розглянув та не підтримав законопроект №9097 щодо запровадження додаткового виду покарання - позбавлення права голосу на виборах 2019. Про це повідомив голова комітету Андрій Кожем'якін під час засідання 20 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Даний законопроект відправити на доопрацювання", - заявив Кожем'якін.

За словами автора законопроекту, нардепа Руслана Сидоровича, законопроект розроблявся близько трьох років. Парламентар наголосив, що проектом пропонується ввести в Україні тимчасове позбавлення права голосу як додаткову міру покарання за злочини проти цілісності України та демократії.

Натомість, інші члени комітету наголосили на тому, що положення законопроекту суперечать Конституції, та проект є недосконалим.

Як писало РБК-Україна раніше, в правоохоронному комітеті анонсували розгляд у середу, 20 березня, законопроекту №9007 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо запровадження додаткового виду покарання - позбавлення права голосу на виборах 2019.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко нагадав, що на виборах в Україні заборонено фотографувати виборчий бюлетень під час голосування.