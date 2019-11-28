Комітет Ради підтримав закон про автоматизований облік спожитого газу

Комітет Верховної ради з питань інтеграції України з Європейським союзом підтримав законопроект №2361 про автоматизований облік спожитого газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що у ході засідання члени комітету розглянули низку законопроектів на відповідність їхніх положень законодавству ЄС та/або міжнародно-правовим зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію.

"Законопроект реєстр. № 2361 члени комітету підтримали та визнали таким, положення якого не суперечать праву Європейського союзу та Угоді про асоціацію. Законопроект передбачає здійснення автоматизованого обліку споживачів природного газу і обсягів спожитого ними природного газу у вигляді окремої інформаційної бази даних та обмін цією інформацією між суб’єктами ринку природного газу", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів прийняв рішення, яким виключається підвищення тарифів на газ протягом опалювального періоду.

Як писало РБК-Україна, Україна не веде переговори про прямі поставки газу з Російської Федерації. Глава уряду Олексій Гончарук наголосив, що зараз ведуться переговори лише про продовження транзиту газу до Європейського союзу.