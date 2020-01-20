Президент пропонує Раді ратифікувати угоду з ЄІБ

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЄІБ надає понад 15 млн євро кредиту на розвиток системи водопостачання у Миколаєві

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді прийняти законопроект №0028 "Про ратифікацію листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Так, 19 жовтня 2018 року у Києві підписано лист про внесення змін № 3 до відповідної фінугоди з ЄІБ.

Зокрема, законопроектом передбачається здійснення внутрішньодержавної процедури щодо набрання чинності листом про внесення змін №3 до даної фінансової угоди.

У пояснювальній записці уточнюється, що реалізація проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення у місті Миколаїв" здійснюється за рахунок позики Європейського інвестиційного банку.

Вказано, що загальна вартість проекту складає 31,08 млн євро, з них: кредитні кошти ЄІБ - 15,54 млн євро; власні кошти/інші джерела - 15,54 млн євро.

Так, ЄІБ надає кредит шляхом видачі 4 траншів (не менше ніж 3 млн євро). При цьому перший транш (5 млн євро) видано в грудні 2014 року; на сьогодні освоєно 75,8 % коштів від першого траншу або 24,4 % - від загальної суми кредитних коштів ЄІБ.

Повідомляється, що відстрочка повернення кредиту - 3 роки, процентна ставка - LIBOR +0,55%, ставка плати за зобов’язання (збереження кредиту) - 0%; джерело погашення кредиту - прибуток МКП "Миколаївводоканал", повернення кредиту здійснюється щорічно частками.

"На виконання проекту у державному бюджеті передбачено обсяги залучення кредитів (позик) у 2019 році за рахунок спеціального фонду в межах бюджетної програми КПКВК 2751600 "Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального господарства м. Чернівці" на суму 1 894 879,0 тис. гривень", - сказано у пояснювальній.

Нагадаємо, наприкінці грудня Рада ратифікувала три угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Як писало РБК-Україна, Зеленський підписав законопроект №0008 "Про ратифікацію фінансової угоди (проект" Розширення харківського метрополітену" (проект "Продовження третьої лінії метрополітену в місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком".