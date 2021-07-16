Комітет Ради підтримав призначення Монастирського главою МВС

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення з приводу призначення Дениса Монастирського новим главою Міністерства внутрішніх справ. Комітет підтримав призначення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету.
"За" проголосували 18 парламентаріїв, один утримався.
Комітет рекомендує ВР призначити Монастирського новим очільником МВС.
Відзначимо, Монастирський приєднався до команди президента Володимира Зеленського ще в період президентської кампанії.
Майбутнього главу МВС вважають близьким до попереднього шефа цього відомства Арсена Авакова. Цей зв'язок міг би стати зайвим підтвердженням того, що в Офісі президента обрали мирний шлях транзиту влади. Сам же Монастирський цю прив'язку заперечує і заявляє, що до обрання у Раду бачився з колишнім міністром всього лише кілька разів.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова правоохоронного комітету допускав, що одним із приводів для відставки Авакова може стати розвал справи убитого журналіста Павла Шеремета.
Так, ВР сьогодні проголосує за призначення нового міністра внутрішніх справ України. Це питання буде першим на порядку денному завтрашнього пленарного засідання.