Комітет Ради з нацбезпеки хоче перевірити якість бронежилетів

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки звернеться до Міністерства оборони України щодо включення членів комітету до складу комісії, що перевіряє якість бронежилетів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, 7 листопада відбулося засідання комітету, на якому було розглянуто кілька звернень народних депутатів.

"Розглянути можливість делегувати представників комітету до складу комісії, яка створюється у Міністерстві оборони для перевірки якості бронежилетів. Рішення комітету: звернутися до Міністерства оборони з пропозицією включити членів комітету Костенка Р.В. та Герасименка І.Л. до складу комісії", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у липні Державне бюро розслідувань оприлюднило фрагменти записів телефонних розмов неназваних людей про постачання бронежилетів. За інформацією ДБР, представлені записи свідчать про те, що чиновники Міноборони знали про те, що бронежилети прострілюються, але, незважаючи на це, прийняли продукцію у виробника.

Як писало РБК-Україна раніше, 26 червня ДБР провело масові обшуки у місцях проживання посадових осіб Міноборони України. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що обшуки проводилися в рамках справи про закупівлю за завищеними цінами речей для ЗСУ. Так, мова йде про закупівлю 100 тис. комплектів військової форми за завищеними цінами і 20 тис. бронежилетів, більшість яких не відповідає заявленим характеристикам.