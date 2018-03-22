Комітет Ради розпочав засідання щодо зняття недоторканності з Савченко

Савченко присутня на засіданні комітету

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради України розпочав розглядати зняття недоторканності з Надії Савченко, передає кореспондент РБК-Україна.

На засіданні комітету присутні 9 народних депутатів України. Порядок денний комітету було одноголосно затверджено. Також на засіданні присутні сама Надія Савченко, генеральний прокурор України Юрій Луценко і прокурор Олександр Банник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Савченко має намір надати пояснення за поданнями ГПУ на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт на засіданні регламентного комітету 22 березня.

15 березня 2018 року ГПУ внесла до Верховної ради подання на зняття недоторканності з Савченко. До цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у слідства є докази, що нардеп планувала, вербувала і давала вказівки про те, як здійснити терористичний акт в залі українського парламенту.