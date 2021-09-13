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Українці не стикаються з несправедливими судовими рішеннями, але все одно не довіряють судам, - опитування

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 14:43
Українці не стикаються з несправедливими судовими рішеннями, але все одно не довіряють судам, - опитування Фото: суд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

74,9% українців за останні два роки не стикалися особисто з українською судовою системою. Проте, українці не довіряють судам - 61% респондентів в тій чи іншій мірі не довіряють всім учасникам української судової системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані представленого в УНІАН соціологічного дослідження "Ставлення українців до української судової системи", проведеного "Active-Grou" за підтримки "Future Research Fundation".

Також, згідно з дослідженням, 76,2% громадян країни не стикалися з несправедливими судовими рішеннями. У 68,4% опитаних з несправедливими судовими рішеннями не стикалися рідні та близькі. Тільки 23% з тих, хто хотів звернутися до суду і не зробив це, передумали через побоювання винесення несправедливого судового рішення. Набагато більше українців турбує час розгляду позову, вартість судового процесу і так далі.

На думку експертів, така ситуація виникла під впливом засобів масової інформації, які приділяють багато уваги опису проблем вітчизняної судової системи.

При цьому, зазначають соціологи, українці виступають не за судову реформу, а за повсюдне впровадження в Україні суду присяжних. 64,9% позитивно ставляться до ідеї ввести в Україні суд присяжних. 65,9% опитаних вважають, що присяжні виносять більш справедливі рішення в складних випадках.

"Є запит громадян на пряму участь, в тому числі в тому, як формуються суди і як формуються правоохоронні органи", - розповів під час презентації дослідження засновник компанії "Active-Group" Андрій Єременко, зазначивши, що бажання українців брати питання встановлення справедливості в свої руки поширюється навіть на можливі прямі вибори шерифів.

Нагадаємо, що проголосована Верховною радою судова реформа передбачає участь, причому з вирішальним голосом, міжнародних експертів у формуванні Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. ВККС і ВРП - це ті органи, які безпосередньо займаються формуванням суддівського корпусу. Про впровадження суду присяжних або про вибори суддів українцями мова в проголосованих документах не йдеться.

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