Комитет Рады одобрил законопроекты по борьбе с "черным" экспортом зерна

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады одобрил ко второму чтению два законопроекта по борьбе с "черным" экспортом зерна и невозвратом валютной выручки.

Об этом заявил глава комитета Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Telegram.

По его данным, одобрены проекты 10168-2 об изменениях в Налоговый кодекс и 10169-2 об изменениях в Таможенный кодекс.

"Законопроектами предлагается внедрить механизмы, минимизирующие возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции, что обеспечит большие валютные поступления в государство и будет положительно влиять на стабильность национальной валюты", - написал он.

Проект N10168-2 предоставляет право Кабмину вводить режим экспортного обеспечения по отдельным видам товаров (преимущественно аграрная продукция).

В случае введения Кабмином режима экспортного обеспечения устанавливается запрет на экспорт таких товаров компаниями, не являющимися плательщиками НДС.

Также будет запрещаться экспорт таких товаров по ценам ниже минимально допустимых экспортных цен, которую будет определять Минагрополитики.

Проектом N10169-2 предусматриваются, что фактурная стоимость определенной аграрной продукции не может быть ниже минимальной допустимой экспортной цены.

Проблема возврата валютной выручки зернотрейдерами

Ранее глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что экспортеры по состоянию на 1 сентября 2023 года не вернули в Украину около 8 млрд долларов валютной выручки.

Национальный банк Украины сократил с 11 ноября 2023 года срок возврата валютной выручки для экспортеров аграрной продукции вдвое - со 180 до 90 дней.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в марте заявил, что меры по возвращению валютной выручки из-за границы экспортерами аграрной продукции привело к тому, что она выросла на сотни миллионов долларов в месяц.