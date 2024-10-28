Комитет Рады одобрил проект бюджета-2025: когда рассмотрят в первом чтении

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил проект бюджета-2025. Его рассмотрят в первом чтении уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Он отметил, что 25 членов комитета поддержали рассмотрение проекта бюджета-2025 в первом чтении.

По его словам, в документ предложили внести несколько правок, но не факт, что правительство поддержит такую инициативу после его рассмотрения в первом чтении.

В то же время комитет отказался поддерживать правку, которой предлагалось убрать из документа увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд гривен.

Также Железняк написал, что Минфин подтвердил соответствие проекта бюджета параметрам, которые были согласованы с партнерами.

"Рассмотрение с правками на этой неделе. Их 2098 штук, поэтому снова будет в два дня: вечера правки и с утра голосование", - подчеркнул нардеп.