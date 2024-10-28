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Комитет Рады одобрил проект бюджета-2025: когда рассмотрят в первом чтении

Киев, Понедельник 28 октября 2024 19:21
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Комитет Рады одобрил проект бюджета-2025: когда рассмотрят в первом чтении Иллюстративное фото: Рада рассмотрит проект бюджета-2025 в первом чтении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета одобрил проект бюджета-2025. Его рассмотрят в первом чтении уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Он отметил, что 25 членов комитета поддержали рассмотрение проекта бюджета-2025 в первом чтении.

По его словам, в документ предложили внести несколько правок, но не факт, что правительство поддержит такую инициативу после его рассмотрения в первом чтении.

В то же время комитет отказался поддерживать правку, которой предлагалось убрать из документа увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд гривен.

Также Железняк написал, что Минфин подтвердил соответствие проекта бюджета параметрам, которые были согласованы с партнерами.

"Рассмотрение с правками на этой неделе. Их 2098 штук, поэтому снова будет в два дня: вечера правки и с утра голосование", - подчеркнул нардеп.

Бюджет-2025

Напомним, 13 сентября премьер Денис Шмыгаль рассказал, что правительство утвердило проект бюджета-2025. Приоритетами стали расходы на оборону, финансирование защищенных статей и не только.

Уже на следующий день документ внесли в Раду. Согласно регламенту, документ должны были принять в первом чтении до 20 октября, но в такие сроки депутаты не уложились.

При этом во втором чтении бюджет должны принять уже до 20 ноября.

Детально об основных показателях проекта бюджета - в материале РБК-Украина.

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