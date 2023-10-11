Комитет Рады рекомендует принять законопроект о медицинском каннабисе

Отмечается, что комитет проработал более 800 правок и одобрил ко второму чтению законопроект №7457 "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности".

В Раде добавляют, что принятие законопроекта позволит создать механизм для контролируемого использования растений рода конопли в Украине в медицине и науке.

В то же время пациенты с раком и многими другими заболеваниями получат доступ к необходимому лечению.

При этом законопроект запрещает реализацию растений каннабиса и продуктов их переработки с любым содержанием тетрагидроканабинола (ТГК) для рекреационного употребления.

Таким образом, лекарства на основе медицинской конопли будут отпускаться исключительно по назначению врача, по электронному рецепту, согласно медицинским показаниям.

Каждое растение, каждая партия продуктов переработки, единица фасованной продукции, упаковка лекарственного средства будет маркироваться QR-кодом.

Кроме того, культивирование растений смогут осуществлять юридические лица с соблюдением надлежащих условий в закрытом грунте с круглосуточным видеонаблюдением и доступом к данным Нацполиции в режиме реального времени.

Также добавим, что законопроект предусматривает, что минимальное содержание ТГК в медицинской конопле составит 0,3%. Сырье с содержанием ТГК ниже минимального уровня будет считаться промышленной коноплей и не будет применяться для производства лекарственных средств.

Лабораторный контроль содержания количества ТГК будут осуществляться только в государственных специализированных лабораториях (МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Минюста, Гослекслужбы).

Легализация медицинского каннабиса

Украина постепенно идет к процессу легализации медицинского каннабиса, который используется в производстве лекарств.

Как сообщалось, еще в феврале 2023 года в профильном Комитете Рады поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса.

Президент Украины Владимир Зеленский также выступил за легализацию медицинского каннабиса и использование таких лекарств для всех, кто в этом будет нуждаться.

В июле Верховная Рада поддержала законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении. При этом в проекте ко второму чтению внесли ряд изменений, в основном по доступу к лечению и усилению контроля за производством препаратов на основе каннабиса.

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