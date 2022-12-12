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Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации ОАСК

Фото: Окружной административный суд города Киева (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда в Киеве и образовании Киевского городского окружного административного суда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа партии "Слуга народа" и члена комитета Совета по правовой политике Романа Бабия.

"Только что рассмотрели на комитете законопроекты, посвященные ликвидации Окружного административного суда Киева и образованию Киевского городского окружного административного суда - № 5369 и 5370. Большинством голосов рекомендовали принять их в первом чтении и в целом. Ожидаем рассмотрения в зале в ближайшее время", - написал Бабий.

Также он добавил, что нардепы рекомендовали назначить Максима Дырдина постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде Украины.

Напомним, законопроект о ликвидации ОАСК был подан президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года.

Добавим, недавно американское правительство сообщило о введении санкций против действующего судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.

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