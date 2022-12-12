Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации ОАСК

12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда в Киеве и образовании Киевского городского окружного административного суда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа партии "Слуга народа" и члена комитета Совета по правовой политике Романа Бабия.

"Только что рассмотрели на комитете законопроекты, посвященные ликвидации Окружного административного суда Киева и образованию Киевского городского окружного административного суда - № 5369 и 5370. Большинством голосов рекомендовали принять их в первом чтении и в целом. Ожидаем рассмотрения в зале в ближайшее время", - написал Бабий.

Также он добавил, что нардепы рекомендовали назначить Максима Дырдина постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде Украины.