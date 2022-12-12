Комитет Рады рекомендует поддержать законопроект о ликвидации ОАСК

12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект №5369 "О ликвидации Окружного административного суда в Киеве и образовании Киевского городского окружного административного суда".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа партии "Слуга народа" и члена комитета Совета по правовой политике Романа Бабия.
"Только что рассмотрели на комитете законопроекты, посвященные ликвидации Окружного административного суда Киева и образованию Киевского городского окружного административного суда - № 5369 и 5370. Большинством голосов рекомендовали принять их в первом чтении и в целом. Ожидаем рассмотрения в зале в ближайшее время", - написал Бабий.
Также он добавил, что нардепы рекомендовали назначить Максима Дырдина постоянным представителем Верховной Рады в Конституционном Суде Украины.
Напомним, законопроект о ликвидации ОАСК был подан президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года.
Добавим, недавно американское правительство сообщило о введении санкций против действующего судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.