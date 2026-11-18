В Раде предлагают пересмотреть решение Кабинета Министров о запрете деятельности бизнеса во время "желтой" воздушной тревоги без укрытий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной Рады в Facebook.

Предложение комитета Рады

Парламентский комитет по экономическому развитию рекомендовал Верховной Раде принять новое постановление. Речь идет о пересмотре решения Кабмина о запрещении деятельности предприятий во время желтого уровня угрозы.

Комитет рассмотрел проект соответствующего постановления от 4 сентября 2026 года № 1092 и рекомендовал Верховной Раде Украины принять его в целом.

Детали проекта постановления

Проект постановления рекомендует правительству в течение трех календарных дней:

пересмотреть условия работы предприятий на желтом уровне угрозы,

разрешить им продолжать работу без обустройства укрытий при наличии добровольного письменного согласия работников.

Документ также предлагает установить право каждого работника, независимо от ранее письменного согласия, в любой момент прекратить работу и перейти к укрытию во время желтого уровня угрозы.

Какие условия сейчас

Действующие требования предусматривают возможность работать без укрытия только в течение трех месяцев до 4 декабря 2026 года.

Записка к проекту постановления объясняет, что для части бизнеса обустройство укрытия в помещениях может быть технически невозможным или потребовать значительного времени и ресурсов.

Это касается, например, торговых заведений, заведений общественного питания и сферы услуг.

При таких условиях возникает риск: