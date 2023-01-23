Поставщик еды для ВСУ обратился в Минобороны с призывом обезопасить работу предприятия

Компания "Актив компани", являющаяся одним из поставщиков услуг питания Минобороны, отреагировала на обвинения в завышении цен. Предприятие опровергло упреки в нерыночных ценах и объяснило, из чего складывается стоимость услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий компании " Укринформ ".

Так, в компании напомнили, что с начала полномасштабного военного вторжения на территорию Украины со стороны страны-агрессора Кабинет министров Украины принял ряд нормативно-правовых актов, которыми, прежде всего, по соображениям безопасности, был утвержден отдельный порядок оборонных закупок на время военного. состояния.

"Обнародование сейчас действующих контрактов компании ставит под угрозу дальнейшую безопасную работу наших производственных мощностей и жизни и здоровья наших сотрудников. А это более 180 человек. ООО "Актив компани" обращается в Минобороны, а также к депутатам Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с призывом о расследовании утечки информации с ограниченным доступом и о принятии мер обеспечения работы предприятия, гарантирующего сегодня качественные услуги по организации питания тысячам украинских военнослужащих по всей стране", - сказано в заявлении.

Кроме того, "Актив компани" пригласила депутатов профильного оборонного комитета посетить мощности своего предприятия, убедиться в их наличии и высоком качестве производства.

В заключение компания выразила надежду на то, что "искусственно спровоцированный скандал в СМИ на основе манипуляций с данными и как следствие обвинения в якобы наличии коррупционной составляющей в работе нашей компании по контрактам с МО не является спланированной провокацией, направленной на подрыв обороноспособности страны".

"В противном случае компания будет обращаться в Службу безопасности Украины с требованием о всестороннем расследовании этого инцидента", - резюмировал поставщик.

Напомним, ранее в СМИ обнародовали расследование, в котором чиновники Минобороны обвинены в закупке продуктов для армии якобы по завышенным ценам.

Минобороны расследование опровергло, заявив о манипуляциях. МОУ также призвало СБУ расследовать распространение ложной информации.