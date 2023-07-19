Комитет Рады поддержал законопроект о запрете продажи сигарет в Duty Free

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал проект закона №9315, которым предусмотрен запрет на продажу табачных изделий в магазинах Duty Free.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

"Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики поддержал мой с коллегами законопроект о запрете продажи сигарет в Duty Free №9315 до второго чтения", - написал Железняк.

По его словам, ко второму чтению текст закона включает полный запрет на продажу сигарет до конца войны - и отечественного производства, и иностранного.

Нардеп отметил, что временная следственная комиссия Верховной Рады выявила масштабную схему фиктивных продаж сигарет через магазины Duty Free. Когда на один чек в среднем продавали по 35 пачек сигарет.

"По данным Kantar, доля duty-free сейчас на рынке сигарет 10,8%. То есть каждая вторая нелегальная пачка прошла через эту схему. Закрытие этой схемы - это плюс минимум пару миллиардов в бюджет", - подчеркнул Железняк.