Комитет Рады поддержал предложение Зеленского по закону об э-декларациях

Решение поддержали все члены Комитета Рады.

Железняк отметил, что вопросы скоро будут рассматриваться в зале парламента.

Закон об э-декларировании

Отметим, что электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину.

Теперь такую норму решили вернуть. Верховная рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки относительно моментального открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к Зеленскому ветировать закон. Он так и сделал. Президент также призвал парламентариев принять новый закон с учетом нормы об открытом реестре.

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