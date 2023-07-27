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Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации

Фото: Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Татьяна Степанова

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

Как сообщается, "за" проголосовали 17 членов комитета.

Речь идет о продлении их действия еще на 90 суток (до 15 ноября 2023).

Как отметил нардеп, дальше эти решения должен утвердить парламент (226+ голосов) и "это произойдет очень скоро".

Продолжение военного положения и мобилизации

26 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине.

Это уже восьмое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России. В последний раз их продолжали в мае до 18 августа.

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