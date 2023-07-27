Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.
Как сообщается, "за" проголосовали 17 членов комитета.
Речь идет о продлении их действия еще на 90 суток (до 15 ноября 2023).
Как отметил нардеп, дальше эти решения должен утвердить парламент (226+ голосов) и "это произойдет очень скоро".
Продолжение военного положения и мобилизации
26 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и мобилизации в Украине.
Это уже восьмое продление срока военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России. В последний раз их продолжали в мае до 18 августа.
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