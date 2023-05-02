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Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации

Фото: комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал внесенные президентом законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации. Речь идет о продлении их действия еще на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Ярослава Железняка.

"Комитет по обороне поддержал постановления №9259 и №9260 продления сроков действия военного положения и общей мобилизации", - написал Железняк.

За соответствующее решение было отдано по 18 голосов соответственно.

"Действие будет продолжено с 19 мая 2023 года и очень вероятно снова на 90 дней, то есть до середины августа 2023 года. Рассмотрение в Раде очень скоро", - добавил Железняк.

Напомним, что вчера президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об утверждении указов о продлении срока действия военного положения в Украине. Также глава государства предложил продолжить мобилизацию.

Добавим, ранее о сроках военного положения и на сколько его еще могут продлить писало РБК-Украина в материале.

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Верховная радаМобилизация в Украине