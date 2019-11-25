Комітет визнав корупційним законопроект про парламентську опозицію 

Комітет парламенту з питань антикорупційної політики визнав корупційним законопроект №1211 про парламентську опозицію. Про це повідомила голова комітету Анастасія Красносільська, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, комітет повторно розглянув законопроект про парламентську опозицію №1211, внесений групою депутатів від фракції "Опозиційної платформи "За життя". Обговорення законопроекту тривало майже годину, проте члени комітету наголошували, що проект надасть виключні права опозиції тільки одній політичній силі та дискримінує права інших фракцій.

"Пропозиція - лишити в силі висновок комітету щодо того, що законопроект містить корупційні ризики у зв'язку із дискримінаційною нормою щодо узалежнення права на статус опозиції для меншої фракції від рішення більшої некоаліційної фракції. Друге в рішенні комітету - зняти питання щодо корупціогенності в нормі про виключне право найбільшої некоаліційної фракції формувати опозицію, оскільки справді йдеться не про виключне, а про пріоритетне. Тому один з ризиків ми знімаємо", - повідомила Красносільська.

За відповідне рішення проголосувала більшість членів комітету.

Водночас члени комітету наголосили, що Верховній раді необхідно прийняти законопроект, який регулюватиме питання утворення парламентської опозиції.

"При цьому ми можемо ще раз підкреслити, що правове врегулювання опозиції необхідне, і рішення комітету щодо корупційного фактору в одній конкретній нормі законопроекту жодним чином не означає, що загалом врегулювання статусу опозиції не потрібне", - додала голова комітету.

Нагадаємо, раніше у ході свого засідання комітет з питань антикорупційної політики визнав корупційними два законопроекти про проведення референдуму. Крім того, члени комітету визнали й корупційним проект закону №1211.

Як писало РБК-Україна, парламентська фракція партії "Батьківщина" після прийняття Верховною радою закону про ринок землі в першому читанні перейшла в опозицію.