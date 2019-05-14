Комітет отримав лише 5 внесених постанов про інавгурацію Зеленського

Фото: Павло Пинзеник (nfront.org.ua)

Після засідання комітету у середу у Раді можуть зареєструвати і нові постанови

Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної ради очікує у середу, 15 травня, отримати всі внесені постанови про інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського. Про це заявив в.о. голови комітету Павло Пинзеник, передає кореспондент РБК-Україна.

Пинзеник не виключає, що до середи кількість внесених постанов про дату інавгурації може зрости.

"Причина розгляду постанов про інавгурацію у середу в тому, що наразі продовжується реєстрація нових постанов. Станом на момент проведення засідання я сподіваюсь, що ми вже одержимо якщо не виключний перелік постанов, то хоча б основні. Загалом ніби внесено 7 постанов, але до нас до комітету надійшло 5. Ще дві не надійшло. Можливо, завтра буде більше", - заявив парламентар.

Нардеп не виключив, що після засідання комітету можуть бути подані нові постанови.

"Якщо після засідання будуть внесені ще постанови, то зберемось ще раз", - додав він.

У свою чергу член комітету Павло Кишкар наголосив, що не всі пропозиції щодо визначення дати інавгурації є альтернативними до першої зареєстрованої постанови.

"Є ціла низка постанов, які не є альтернативними одна до одної. Реєстрація їх може продовжитись і далі, якщо, наприклад, у четвер жодна з них не набере необхідної кількості голосів. Тоді ми побачимо ще два десятки аналогічних", - додав парламентар.

Нагадаємо, в Раду внесли новий проект постанови про проведення інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського 28 травня 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, постанови про дату інавгурації Володимира Зеленського можуть вносити в парламент до 17 травня.

Додамо, восьму постанову про проведення інавгурації 1 червня, внесену народним депутатом Олександром Суганяко, було відкликано.

Так, засідання комітету з питань регламенту Верховної ради України з датою інавгурації пройде 15 травня о 15:00.