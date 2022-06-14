Легалізація канабісу у медицині: законопроект вже схвалили в комітеті Ради

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання комітету у вівторок, 14 червня.

Як повідомлялося, раніше Кабмін проголосував за регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Ці препарати будуть застосовуватися для лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих в результаті війни.

Докладніше про особливості легалізації медичного каннабісу – у статті РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.