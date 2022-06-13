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"Легалайз" в Україні. Хто і як зможе використовувати коноплю законно

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 12:14
"Легалайз" в Україні. Хто і як зможе використовувати коноплю законно Фото: хто і як зможе придбати коноплю законно (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Верховній Раді з'явився текст законопроекту №7457 про легалізацію медичного канабісу. Документ передбачає головні принципи продажу та використання наркотичних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту на сайті парламенту.

Зазначається, що даний документ не передбачає вільний продаж канабісу, а також звільнення від відповідальності за його незаконний обіг.

У порівняльній таблиці вказані головні принципи виготовлення та продажу медичного канабісу, зокрема:

  • діяльність з культивування та (або) використання рослин медичного канабісу зможе здійснюватися лише юридичними особами за наявності у них відповідної ліцензії в межах, визначених Кабінетом міністрів;
  • кожна партія такого засобу повинна мати маркування та одиниці фасованої продукції з унікальним штрих-кодом;
  • обіг рослин канабісу здійснюватиметься за умови забезпечення контролю та простежуваності на всіх етапах такого поводження: з маркуванням кожної партії, веденням електронного реєстру переміщення партій;
  • роздрібна торгівля відповідними препаратами здійснюватиметься виключно із пред'явленням електронних рецептів.

Також зазначається, що продавати медичний канабіс можуть аптечні заклади усіх форм власності за наявності у них відповідної ліцензії. Виписування рецептів на препарати з наркотичними речовинами та їх продаж здійснюється лише в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я.

"Порядок реєстрації, ведення обліку і зберігання, а також правила оформлення електронних рецептів визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу", - йдеться у документі.

Раніше ми повідомляли, що 10 червня в парламенті зареєстрували проект закону про легалізацію медичного канабісу.

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