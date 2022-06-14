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Легалізація канабісу у медицині: законопроект вже схвалили в комітеті Ради

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 16:13
Легалізація канабісу у медицині: законопроект вже схвалили в комітеті Ради Фото: Комітет підтримав законопроект про використання канабісу
Автор: Наталія Гурковська

Комітет із охорони здоров'я схвалив законопроект щодо легалізації медичного каннабісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання комітету у вівторок, 14 червня.

"За" законопроект проголосували 9 членів комітету із 10 присутніх.

Як повідомлялося, раніше Кабмін проголосував за регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Ці препарати будуть застосовуватися для лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих в результаті війни.

Докладніше про особливості легалізації медичного каннабісу – у статті РБК-Україна.

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Медичний канабіс
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