Комітет Ради підтримав скасування обов'язкової публікації законів в "Урядовому кур'єрі"

Комітет Верховної ради України з питань цифровий трансформації підтримала низку законопроектів, які скасовують обов'язкову публікацію законів і нормативних актів в газеті "Урядовий кур'єр". Про це повідомляє РБК-Україна з ссылокй на прес-службу парламенту.

Таким чином, комітет підтримав законопроект "Про внесення змін до статті 130 закону України "Про судоустрій і статус суддів" (№ 2309), який виключає "Урядовий кур'єр" списку видань, в яких обов'язково публікується інформація про створення організаційного комітету по скликанню з'їзду суддів, а також оголошення про скликання з'їзду суддів і питань, які виносяться на його розгляд

Члени комітету розглянули проект закону "Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України" (№2308), яким пропонується змінити місце обов'язковій публікації законопроекту про Державний бюджет України щорічної інформації про виконання Держбюджету в газеті "Урядовий кур'єр" на Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України.

При цьому залишається обов'язковість печатки щорічної інформації про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів у газеті "Голос України" і в газетах, визначених відповідними місцевими радами

Крім того, члени Комітету прийняли рішення відправити лист спікеру Дмитру Разумкова про включення до порядку денного другої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання проекту закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо опублікування нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та розміщення окремої інформації в електронному вигляді"(№2307)

Даним проектом передбачено, що опублікування актів уряду, нормативно-правових актів міністерств (наказів) та рішень НКРЭКУ замість друку в газеті "Урядовий кур'єр" можливо шляхом їх розміщення на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України в порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Після опублікування на цьому порталі нормативно-правові акти вступають у дію.

Також в законопроекті передбачено виняток із законів України вимог щодо необхідності одночасного друкування в газеті "Урядовий кур'єр" та інших офіційних друкованих виданнях, офіційної інформації та залишені вимоги щодо друку інформації в газеті "Голос України" або "Офіційному віснику України".

Нагадаємо, Рада хоче скасувати обов'язкову публікацію законів та інших нормативних актів в "Урядовому кур'єрі". Документи уряду, включаючи проект державного бюджету України, пропонується публікувати на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

В уряді роз'яснили ініціативу про припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі" і запевнили, що прийняття відповідного проекту не означає можливість підміняти тексти законів.