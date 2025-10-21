Комитет одобрил правки к бюджету-2025: Силы обороны впервые получат средства из активов РФ

Бюджетный комитет Верховной Рады принял изменения в Бюджет-2025 в целом. Таким образом будут увеличены расходы на оборону еще на 325 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолану Пидласу .

Как напомнила Пидласа, законопроект №14103 предлагает увеличить расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд гривен. Ранее сообщалось, что эта сумма будет 317 млрд гривен.

Из них:

210,9 млрд грн - ВСУ;

99,1 млрд грн - производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;

8,1 млрд грн - Национальной гвардии;

4,3 млрд грн - для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи;

1,3 млрд грн - для СБУ;

918 млн грн - Государственной специальной службе транспорта;

83 млн грн - Государственной пограничной службе;

28,8 млн грн - для ГУР МО;

8 млн грн - для СВР.

Отмечается, что покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:

294,3 млрд грн - международная помощь (это 6 млрд евро "безвозвратного займа" ERA loans, из европейской доли. Возвращать эти деньги Украине не нужно и проценты за пользование деньгами не начисляются);

10,4 млрд грн - сокращение невоенных расходов и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.

20 млрд грн - ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного обеспечения военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расхода на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги от доходов физических лиц).

Впервые, Силы обороны получат средства из активов РФ

В то же время нардеп Алексей Гончаренко пишет, что впервые деньги от замороженных российских активов пойдут на Силы обороны.

"Всего направят 325 млрд грн, из них 292 млрд (6 млрд евро) - это доход от замороженных российских активов, которые нам передадут раньше, чем планировали и позволят использовать на военные нужды", - пишет Гончаренко.