ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Комитет одобрил правки к бюджету-2025: Силы обороны впервые получат средства из активов РФ

Украина, Вторник 21 октября 2025 10:55
UA EN RU
Комитет одобрил правки к бюджету-2025: Силы обороны впервые получат средства из активов РФ Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Бюджетный комитет Верховной Рады принял изменения в Бюджет-2025 в целом. Таким образом будут увеличены расходы на оборону еще на 325 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолану Пидласу.

Как напомнила Пидласа, законопроект №14103 предлагает увеличить расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд гривен. Ранее сообщалось, что эта сумма будет 317 млрд гривен.

Из них:

  • 210,9 млрд грн - ВСУ;
  • 99,1 млрд грн - производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;
  • 8,1 млрд грн - Национальной гвардии;
  • 4,3 млрд грн - для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи;
  • 1,3 млрд грн - для СБУ;
  • 918 млн грн - Государственной специальной службе транспорта;
  • 83 млн грн - Государственной пограничной службе;
  • 28,8 млн грн - для ГУР МО;
  • 8 млн грн - для СВР.

Отмечается, что покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:

  • 294,3 млрд грн - международная помощь (это 6 млрд евро "безвозвратного займа" ERA loans, из европейской доли. Возвращать эти деньги Украине не нужно и проценты за пользование деньгами не начисляются);
  • 10,4 млрд грн - сокращение невоенных расходов и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.
  • 20 млрд грн - ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного обеспечения военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расхода на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги от доходов физических лиц).

Впервые, Силы обороны получат средства из активов РФ

В то же время нардеп Алексей Гончаренко пишет, что впервые деньги от замороженных российских активов пойдут на Силы обороны.

"Всего направят 325 млрд грн, из них 292 млрд (6 млрд евро) - это доход от замороженных российских активов, которые нам передадут раньше, чем планировали и позволят использовать на военные нужды", - пишет Гончаренко.

Расходы на оборону

В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом. В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен.

Также мы писали, что согласно плану ЕС, с 2026 года Украина начнет получать репарации от России. Они будут оформлены как "кредит" ЕС на 140 млрд долларов за счет замороженных активов РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Госбюджет Верховная рада Война в Украине
Новости
Когда включат отопление по всей Украине? Ответ от "Укрэнерго"
Когда включат отопление по всей Украине? Ответ от "Укрэнерго"
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов