Комитет одобрил правки к бюджету-2025: Силы обороны впервые получат средства из активов РФ
Бюджетный комитет Верховной Рады принял изменения в Бюджет-2025 в целом. Таким образом будут увеличены расходы на оборону еще на 325 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу бюджетного комитета Верховной Рады Роксолану Пидласу.
Как напомнила Пидласа, законопроект №14103 предлагает увеличить расходы для сектора нацбезопасности и обороны на 324,7 млрд гривен. Ранее сообщалось, что эта сумма будет 317 млрд гривен.
Из них:
- 210,9 млрд грн - ВСУ;
- 99,1 млрд грн - производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;
- 8,1 млрд грн - Национальной гвардии;
- 4,3 млрд грн - для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи;
- 1,3 млрд грн - для СБУ;
- 918 млн грн - Государственной специальной службе транспорта;
- 83 млн грн - Государственной пограничной службе;
- 28,8 млн грн - для ГУР МО;
- 8 млн грн - для СВР.
Отмечается, что покрыть эту сумму планируется из нескольких источников:
- 294,3 млрд грн - международная помощь (это 6 млрд евро "безвозвратного займа" ERA loans, из европейской доли. Возвращать эти деньги Украине не нужно и проценты за пользование деньгами не начисляются);
- 10,4 млрд грн - сокращение невоенных расходов и почти 1 млрд грн по предложениям отдельных государственных органов.
- 20 млрд грн - ожидаемое увеличение поступлений от НДФЛ и военного сбора, от выплат денежного обеспечения военным в ноябре-декабре (поскольку общая сумма расхода на оплату труда увеличивается, то увеличиваются и налоги от доходов физических лиц).
Впервые, Силы обороны получат средства из активов РФ
В то же время нардеп Алексей Гончаренко пишет, что впервые деньги от замороженных российских активов пойдут на Силы обороны.
"Всего направят 325 млрд грн, из них 292 млрд (6 млрд евро) - это доход от замороженных российских активов, которые нам передадут раньше, чем планировали и позволят использовать на военные нужды", - пишет Гончаренко.
Расходы на оборону
В госбюджете Украины на 2025 год расходы на оборону были заложены в сумме 2,22 трлн гривен из 3,94 трлн гривен в целом. В июле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет об увеличении расходов на безопасность и оборону на 412 млрд гривен.
Также мы писали, что согласно плану ЕС, с 2026 года Украина начнет получать репарации от России. Они будут оформлены как "кредит" ЕС на 140 млрд долларов за счет замороженных активов РФ.