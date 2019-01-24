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Комітет ПАРЄ підтримав поправку про військовополонених моряків

Новини » Суспільство    24.01.2019 - 12:03
Комітет ПАРЄ підтримав поправку про військовополонених моряків
Фото: засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (assembly.coe.int)

У резолюції буде говоритися, що захоплені українські моряки підпадають під визначення Женевської конвенції

Політичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підтримав всі українські поправки до проекту резолюції щодо ситуації в Азовському морі і Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого заступника голови Верховної ради Ірина Геращенко в Facebоok.

За її словами, в резолюції буде формулювання, що захоплені українські моряки, як військовополонені, підпадають під визначення Женевської конвенції.

"Всі українські поправки в політичному комітеті були підтримані. По ключовому - статусу моряків як військовополонених у резолюції буде формулювання, що вони підпадають під визначення Женевської конвенції, яка визначає статус саме військовополонених", - зазначила вона.

В даний час в ПАРЄ проходить обговорення резолюції.

Комітет ПАРЄ підтримав поправку про військовополонених моряків

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна в резолюції ПАРЄ вимагає від Росії звільнення моряків і політв'язнів. Крім того, в проекті висловлена підтримка Німеччини і Франції як спостерігачам у Керченській протоці.

Зазначимо, бюро ПАРЄ змінило правила формування комітетів, що призвело до позбавлення України місць у регламентному комітеті, який працює над зняттям санкцій з Росії. Також постраждали українські представники в комітеті з питань виборів суддів ЄСПЛ (було 4 депутати від України).

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