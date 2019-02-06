Комітет палати представників США передасть Мюллеру показання Трампа-молодшого у "справі РФ"

Мюллеру будуть передані близько 50 стенограм виступів свідків по справі

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проголосовал за передачу специальному прокурору Роберту Мюллеру показаний свидетелей по делу о вмешательстве России в американские президентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Hill.

Сообщается, что Мюллеру будут переданы порядка 50 стенограмм выступлений свидетелей по делу, в том числе проводившихся в закрытом режиме.

Речь идет, в частности, о показаниях Дональда Трампа - младшего, бывшего директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, зятя и старшего советника президента США Джареда Кушнера, бывшего юрисконсульта президента США Майкла Коэна. Как отмечается, новая информация позволит Мюллеру получить более обширную информацию по делу и, возможно, предъявить новые обвинения.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался отвечать на новые вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в американские выборы 2016 года.

До этого, 4 января 2019 года, Федеральный окружной суд США продлил срок расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы США 2016 года.