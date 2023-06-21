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Комитет Палаты представителей США поддержал резолюцию о передаче Украине ATACMS

Фото: Майкл Маккол, конгрессмен США (flickr by Milken Institute)
Автор: Иван Носальский

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам поддержал резолюцию с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета.

В ходе обсуждений председатель комитета, республиканец Майкл Маккол заявил, что ракеты ATACMS критически важны для успеха украинского контрнаступления.

"ATACMS имеют радиус действия до 190 миль (более 300 километров - ред.), что позволяет украинским силам наносить удары по территориям, которые удерживают россияне", - подчеркнул конгрессмен.

При этом, по его словам, опасения администрации Байдена о возможности ударов по территории России являются неоправданными.

"Украина обещала не использовать их для ударов по территории России", - сказал Маккол, напомнив, что Британия уже передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Отметим, что для того, чтобы в США приняли резолюцию, ее еще должны поддержать в Палате представителей и Сенате.

ATACMS

Напомним, украинские официальные лица еще с прошлого года начали призывать США к передаче ракет ATACMS, поскольку они позволят наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

В Вашингтоне отклоняли все просьбы Украины. На позицию США не повлияла и передача британских Storm Shadow.

Только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что его страна рассматривает передачу Украине ATACMS.

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