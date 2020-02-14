Комітет з нацбезпеки розгляне зміни до закону про пенсії військовим

Комітет з питань національної оборони, безпеки та розвідки у п'ятницю, 14 лютого, розгляне зміни до закону про пенсії військовослужбовцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання комітету.

Так, йдеться про законопроект №2141.

"Законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним… проект закону про внесення змін до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо відновлення дії попередніх редакцій норм зазначеного закону (р.№2141, н.д Г. Третьякова та ін.)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у березні середній розмір пенсій для колишніх військовослужбовців в Україні складав 4682 грн. У Мінсоцполітики зазначали, що процес перерахунку пенсій почався з 1 січня 2019 року, і пенсії були підвищені для 500 тисяч колишніх військовослужбовців.

Як писало РБК-Україна раніше, у квітні минулого року у Кабміні заявили, що пенсії військовослужбовців і представників силових органів виросли вдвічі. Так, на початку 2018 року уряд прийняв рішення про поетапне підвищення пенсій військовим.