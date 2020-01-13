Комітет з нацбезпеки просить Раду розглянути закони про розвідку

У комітеті Верховної ради з питань національної безпеки закликали парламент цього тижня розглянути законопроекти про розвідку. Про це під час засідання погоджувальної ради повідомив голова комітету з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич, передає кореспондент РБК-Україна.

Йдеться про законопроекти №№2412-2414.

"Особливо хочу підкреслити необхідність включення на четвер для розгляду повторно у першому читанні проект закону про розвідку №2412 і проект "Про внесення змін до закону "Про службу зовнішньої розвідки" № 2414", - заявив Завітневич.

Нагадаємо, парламент відправив на повторне перше читання законопроект №2412 "Про розвідку". Так, за направлення документа на доопрацювання у профільний комітет проголосували 336 нардепів. Документом пропонувалося визначити основні аспекти здійснення і забезпечення розвідувальної діяльності.

Крім того, нардепи відправили на повторне перше читання проект закону №2414 "Про внесення змін до закону "Про Службу зовнішньої розвідки" про діяльність Служби зовнішньої розвідки України". За направлення документа до комітету проголосували 340 депутатів ВР.

Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що закон про розвідку буде прийнятий до Нового року.