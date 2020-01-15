Комітет з нацбезпеки підтримав заяву про відповідальність Ірану за збитий літак МАУ

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони підтримав прийняте парламентом заява про відповідальність Ісламської Республіки Іран за сбитие літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу".

Як повідомив голова комітету Олександр Завітневич, він звернувся до Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) з проханням оперативно інформувати про хід розслідування.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким жертв катастрофи і колективу авіакомпанії у зв'язку з втратою колег. Очікуємо прозорого незалежного розслідування обставин трагедії, повернення тіл загиблих, здійснення компенсаційних виплат. Комітет вважає обов'язковим введення ефективного механізму оцінки ризиків польоту і негайного оповіщення про них відповідних органів", - заявив Завітневич.

Нагадаємо, 14 січня Рада прийняла заяву, яка покладає на Іран відповідальність за збитий український пасажирський літак. Заяву підтримали 368 парламентаріїв. У заяві міститься вимога про компенсацію за збитий літак.

Як відомо, авіакатастрофа під Тегераном сталася рано вранці 8 січня 2020 року. Літак впав в 15 км від аеропорту, загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Через кілька днів в Ірані офіційно визнали, що військові збили літак. В той же час вище керівництво країни наполягає, що трагедія сталася в результаті людської помилки".