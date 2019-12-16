Комітет Геруса прагне зруйнувати галузь відновлювальної енергетики, - нардеп

Фото: Людмила Буймістер (facebook.com milabst)

Нардеп наголосила, що комітет Геруса провалив преокт №2543, який підтримують іноземні інвестори

Енергетичний комітет ВР, який очолює Андрій Герус, провалив компромісний законопроект щодо добровільного зниження "зеленого" тарифу №2543, який підтримують іноземні інвестори та представники дипломатичного корпусу. Про це написала народний депутат України, один із співавторів законопроекту Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні (13 грудня, - ред.) мій законопроект щодо добровільного скорочення зеленого тарифу, погоджений з інвесторами, міжнародними бізнес-асоціаціями, посольствами країн-інвесторів, експертами, не пройшов комітет Андрія Геруса з ТЕК та ЖКГ. Не вистачило одного голосу. На жаль, мій колега Андрій не хоче чути жодного голосу крім власного", - написала Буймістер.

На її думку, рішення комітету є негативним сигналом для інвесторів, і свідчить про прагнення окремих осіб знищити галузь відновлюваної енергетики в Україні.

"Який сигнал сьогодні почули в Осло, Берліні чи Відні, ті хто інвестував чи придивлявся до України? Мені здається, що хтось прагне поховати галузь відновлювальної енергетики та імпортувати електроенергію та вугілля з відомих країн. Так буде легше, але не довго", - зазначила Буймістер.

Депутат наголосила, що законопроект №2543 є компромісним варіантом, на який погодились інвестори, що розвивають альтернативну енергетику в Україні. Та пообіцяла домагатись його ухвалення до кінця поточного року.

"Коли ми переконали інвесторів, щоб вони відмовились від гарантованого їм державою тарифу. Переконали, що компроміс і поступ обов’язково буде підтриманий.

В будь-якому разі, я буду прагнути прийняти проект закону про добровільну реструктуризацію зеленого тарифу в цьому році. Бо за цим стоїть питання, в якій країні будуть жити наші діти, чим вони будуть дихати і знайдеться хоч один божевільний, хто привезе в Україну гроші, якщо компроміс буде проігнорований", - написала Буймістер.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній раді був зареєстрований проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу.

Раніше Європейсько-українське енергетичне агентство зазначало, що реструктуризація "зеленого" тарифу за законопроектом №2543 дозволить держпідприємству "Гарантований покупець" заощаджувати до 2,5 млрд грн на рік.

Посли Данії, Норвегії та Швеції звернулись з листом на адресу міністра енергетики та довкілля Олексія Оржеля та голови комітету ВР з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, в якому закликають досягти на законодавчому рівні компромісу в питанні “зелених” тарифів задля збереження інвестпривабливості України.