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Проект 2543 про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу підтримують на ринку, - нардеп

Новини » Енергетика     09.12.2019 - 13:02
Проект 2543 про добровільну реструктуризацію "зеленого" тарифу підтримують на ринку, - нардеп
Фото: Людмила Буймістер (facebook.com milabst)

У Раді наголосили, що законопроект №2543 є компромісним

Законопроект №2543 щодо вирішення проблем в галузі альтернативної енергетики є компромісним і більшість гравців ринку погоджуються на добровільну реструктуризацію на запропонованих умовах. Таку думку висловила народний депутат, член парламентського комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер.

"Попередньо були проведені перемовини з найбільшими гравцями ринку. По великому рахунку, там близько 75 підписали листа на наш комітет з підтримкою таких умов. Впевнені, що більшість ринку вже задекларувала свої позиції, що вони погоджуються на таку добровільну реструктуризацію. Я сподіваюся, що локальних гравців українських, я розумію, що в них складніша ситуація з фінансуванням, але ми з ними теж, думаю, знайдемо порозуміння", - сказала Буймістер.

За словами нардепа, добровільність у реструктуризації є ключовою позицією, адже тільки в такому випадку можна забезпечити подальший розвиток зеленої енергетики в Україні, в яку за останні роки було інвестовано мільярди євро.

"Це ринок, на який зайшли вже 5 мільярдів євро інвестицій. Увесь світ рухається в бік зелених інвестицій. Ми просто не можемо дозволити собі цей ринок вбити, коли він тільки починає розвиватися. Ми бачили ці приклади, наприклад, я на власному прикладі в Польщі. Це впливає на економіку просто жахливо. А добровільність, вона забезпечує те, що так інвестори розуміють, що тариф у нас був історично завищений, і це ми всі говоримо відверто, і ми повинні називати речі своїми іменами", - зазначила Буймістер.

Вона зазначила, що запропонований депутатами комітету з питань економічного розвитку законопроект, є компромісним. Політик сподівається на його підтримку Верховною радою.

"Ми змогли знайти порозуміння з урядом, з міністерством. Тому це єдиний можливий на сьогодні компроміс з ринком. Я думаю, що і народні депутати, які в комітеті (по енергетиці та ЖКП, – ред.) працюють, вони просто побачать, що це насправді наша спроба врятувати ринок, і підтримають нас", - сказала Буймістер.

Вона також зазначила, що законопроект необхідно приймати якнайшвидше та запускати процес перемовин і підписання угод з гравцями ринку.

"Я думаю, що цей закон можна прийняти достатньо швидко, тому що нам дійсно треба запускати процес перемовин і підписання змін до угод з ринком. Тому якщо ми якомога швидше приймемо цей закон, то ми можемо розраховувати, що Україна буде вже отримувати порядку 93 мільйонів євро. Тому тягнути тут немає сенсу", - сказала депутат.

Як відомо, проект закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543) зареєстрований у Верховній раді 6 грудня 2019 року.

За словами одного зі співавторів законопроекту Лесі Василенко, він дозволить розвивати зелену енергетику, захистить інвесторів та сприятиме підвищенню інвестпривабливості України.

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