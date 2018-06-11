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Комісія затвердила список учасників конкурсу на посади в ДБР

НовиниПолітика    11.06.2018 - 18:37
Фото: голосування комісії (УНІАН)
Фото: голосування комісії (УНІАН)

Всього на участь у цьому конкурсі надійшло 735 пакетів документів

Конкурсна комісія затвердила списки допущених та недопущених заявників до участі у конкурсі на посади у Державному бюро розслідувань (ДБР). Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні сьогодні, 11 червня, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови конкурсної комісії ДБР Романа Майданика, всього на участь у цьому конкурсі надійшло 735 пакетів документів. 

"Була надана можливість донадати певні документи... Таким чином 330 пакетів було опрацьовано додатково. Близько 210 пакетів документів з 735 відмовні", - зазначив Майданик. 

Згідно з рішенням комісії, затверджені списки допущених та недопущених до участі у конкурсі будуть оприлюднені секретаріатом Кабінету міністрів України на урядовому порталі до кінця завтрашнього дня (12 червня). 

Також комісія прийняла рішення про проведення першого тестування допущених заявників на знання законодавства 16 червня (21 червня визначено запасним днем). 

Нагадаємо, 25 травня секретар конкурсної комісії з відбору співробітників до ДБР і представник громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов повідомив, що у конкурсі на посади в ДБР найменше кандидатів подались до управління військових злочинів.

Найближчим часом приміщення для ДБР буде готове, - Труба Труба сподіавється, що ДБР запрацює вже у вересні
Теги публікації: комиссия, Госбюро расследований  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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