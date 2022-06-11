ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну прибула комісія ООН з розслідування військових злочинів Росії

Новость на русском →
Київ, Субота 11 червня 2022 21:46
В Україну прибула комісія ООН з розслідування військових злочинів Росії Фото: в Україну прибула комісія ООН з розслідування військових злочинів Росії (facebook.com/kondratiukolena)
Автор: Іван Носальський

В Україну прибула міжнародна комісія ООН, яка допоможе у розслідуванні військових злочинів російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Верховної ради Олену Кондратюк у Facebook.

"Комісія була створена для фіксації порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права та інших злочинів, пов'язаних з російською агресією. Основне завдання - встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали, щоб ніхто не уникнув покарання", - наголосила Кондратюк.

Представники новоствореної комісії зазначили, що серед іншого вони мають провести окреме розслідування порушення міжнародного права у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та березні 2022 року.

Варто зауважити, що зараз українські правоохоронні органи розслідують більш ніж 16 тисяч військових злочинів, серед яких 5 тисяч вбивств.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський Союз, США та Британія створили міжнародну групу спеціалістів для розслідування військових злочинів РФ в Україні.

Також ми писали, що українські прокурори встановили особи російських військових, які влаштували "підвал смерті" у Ягідному Чернігівській області.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Олена Кондратюк Війна Росії проти України
NEWS
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз