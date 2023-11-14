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Комиссия парламента Турции в ближайшие дни рассмотрит заявку Швеции в НАТО

Фото: комиссия парламента Турции в ближайшие дни рассмотрит заявку Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В четверг, 16 ноября, комиссия турецкого парламента обсудит заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Заявка Швеции должна быть одобрена до голосования на Генеральной ассамблее в полном составе. 

Соответствующий шаг может быть весомым в этой ситуации, после того, как Турция сначала выступала против одобрения заявки на членство, обвинив Швецию в укрывательстве курдских боевиков и других группировок, которые Анкара считает угрозой своей безопасности. В частности заявка была отклонена и Венгрией. 

Несмотря на все, несколько недель назад президент Тайип Эрдоган подал законопроект на ратификацию заявки Швеции в парламент. Соответствующий шаг приветствовали в НАТО и Стокгольме. 

Удар по Путину 

"Потенциальное принятие Швеции в НАТО станет ударом по президенту (диктатору, - ред.) Владимиру Путину. Чтобы понять это, нам нужно вернуться к прошлому году, когда президент Путин вторгся в Украину. Одной из главных причин этого было сдерживание усилий президента Украины Владимира Зеленского по вступлению в НАТО. Это было красным флагом для лидера, поскольку он считал, что военный альянс посягает на российские границы", - пишет издание. 

В частности в прошлом диктатор предупреждал о том, что он якобы будет готов применить ядерное оружие для защиты "территориальной целостности" России.

Впрочем, уже в апреле Финляндия официально стала новым членом НАТО.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году. С тех пор ее ратифицировали все страны НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение в парламент страны. Он добавил, что будет максимально способствовать ратификации парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО.

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