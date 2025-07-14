Комиссия БЭБ отказалась менять победителя конкурса, которого отклонил Кабмин
Комиссия по проведению конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности отказалась пересматривать кандидатуру победителя Александра Цивинского. Кабмин отклонил предложение о его назначении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комиссии.
Руководительница комиссии Лаура Стефан отметила, что комиссия уже завершила свою работу и выполнила задание. Она подчеркнула, что все кандидаты на должность главы БЭБ проходили специальную проверку в мае 2025 года.
"Я не вижу, чтобы у комиссии были возможности возвращаться к предыдущим этапам конкурса. Мы подали наше предложение на рассмотрение Кабмина, поэтому комиссия ничего больше ничего не может сделать на этом этапе", - сказала Стефан.
По ее словам, когда принималось окончательное решение и появилось письмо от СБУ о российском паспорте отца Цивинского, комиссия знала об этом, ведь такая информация уже появлялась в публичном пространстве с начала 2023 года, когда кандидат участвовал в конкурсе на должность директора Национального антикоррупционного бюро.
Решение о возвращении письма Кабмина и сопроводительных документов поддержали все шесть членов комиссии на заседании в понедельник, 14 июля.
Скандал с Цивинским
Напомним, что ранее комиссия по отбору главы Бюро экономической безопасности приняла окончательное решение. Победителем конкурса стал детектив НАБУ Александр Цивинский.
Как известно, 24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.
Позже комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление о победителе конкурса, но Кабмин не утвердил Александра Цивинского на должность.
Правительство обратилось к комиссии с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать критериям безопасности. Больше об этом читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.