Без комендантского часа. Сколько стоит аренда жилья в Ужгороде

Закарпатье – один из регионов, куда стали массово ехать переселенцы во время острой фазы войны в 2022 году. Цены на жилье в области тогда быстро росли. Аналогичная ситуация была на Львовщине – там стоимость аренды жилья повысилась в разы.
В комментарии РБК-Украина риэлтор и глава Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины Александр Бойко рассказал, как изменилась ситуация с арендой жилья в Ужгороде и на Закарпатье, и сколько там стоит аренда жилья сегодня.
За полтора года полномасштабной войны ситуация с арендой жилья в Ужгороде и регионе Закарпатья претерпела значительные изменения. Период войны и нестабильности привел к тому, что рынок аренды сократился, потому что много кто из местных жителей решили покинуть регион. Это привело к снижению спроса на аренду жилья, говорит риелтор.
Хотя местные жители часто выезжали из Закарпатья, в регион стало ехать много переселенцев. Одна из причин популярности региона – он относительно безопаснее других. К тому же здесь нет комендантского часа.
"Отсутствие комендантского часа положительно влияет на интерес к западному региону. По моим наблюдениям, Львов сегодня тоже остается популярным направлением. Но Ужгород привлекает внимание благодаря своему уникальному характеру и экзотике. Здесь переплелись разные культуры, интересная архитектура, здесь комфортно жить, если вы не любите шумные мегаполисы", – делится мнением Александр Бойко.
Стоимость аренды жилья в городе варьируется в зависимости от типа жилья (первичное или вторичное) и района, говорит риелтор.
"В первом случае цены на новостройки могут быть выше, потому что это более современные жилые комплексы с удобствами. На вторичном рынке цены могут быть доступнее, но они также зависят от состояния жилья и его местонахождения", – объясняет он.
Центральные районы Ужгорода считаются наиболее престижными и популярными, поэтому цены на аренду жилья могут быть выше.
"Например, по состоянию на сегодняшний день средняя цена аренды однокомнатной квартиры в центральных районах составляет примерно 8 000-10 000 гривен в месяц. В районах на окраинах города можно найти жилье дешевле. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в таких районах составляет около 5 000-7 000 гривен в месяц", – приводит цены Александр Бойко.
Обратите внимание. Цены на аренду жилья динамичны и могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке недвижимости. Также следует учитывать площадь жилья, его состояние, наличие и состояние мебели и другие факторы. Они могут оказать существенное влияние на цену аренды.
Учитывая все эти факторы, аренда жилья в Ужгороде может быть выгодной и доступной для разных категорий арендаторов, здесь есть много вариантов жилья и разные цены – подобрать квартиру можно на разный кошелек.
Напомним, жилье во Львове стоит уже не так дорого, как было год назад. Но цены все же достаточно высокие. Мы писали, сколько стоит снять квартиру во Львове сейчас.
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