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Цель - 2 миллиона гривен. Сколько лет нужно копить на квартиру в Киеве

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Украина, Киев, Суббота 24 июня 2023 14:56
Цель - 2 миллиона гривен. Сколько лет нужно копить на квартиру в Киеве Фото: Сколько стоит купить квартиру в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Купить собственную квартиру в Киеве мечтают многие. Сейчас в столице выбор разнообразного жилья действительно велик: от бюджетных квартир до дорогих, от эконом-вариантов смарт-жилья до пентхауса на 6 комнат с видом на Днепр или центр города.

Но сколько нужно собирать на квартиру в Киеве, если вы хотите купить хотя бы одну из бюджетных квартир?

РБК-Украина посчитало, сколько нужно откладывать на жилье в Киеве при разном уровне зарплат.

Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Киеве

Бюджетные, но довольно приличные варианты жилья в Киеве можно найти за 2 миллиона гривен или около 54 тысяч долларов. За такую стоимость есть однокомнатные квартиры, в том числе в новостройках. Если у вас есть такая сумма и вы хотите квартиру в новом доме, нужно отдельно отложить деньги на ремонт, мебель и бытовую технику.

В то же время, за 2 млн грн или 54 000 долларов есть квартиры на вторичном рынке, куда сразу можно заехать и жить. Можно найти и двухкомнатные. Такие предложения есть во многих районах: Шевченковском, Дарницком, Подольском и других:

Цель - 2 миллиона гривен. Сколько лет нужно копить на квартиру в Киеве

Цель - 2 миллиона гривен. Сколько лет нужно копить на квартиру в Киеве

Цель - 2 миллиона гривен. Сколько лет нужно копить на квартиру в Киеве

Фото: Бюджетные варианты квартир в разных районах Киева (скриншоты с сайта lun.ua)

Итак, сколько нужно откладывать деньги, чтобы купить бюджетную небольшую квартиру в Киеве при условии, что вы будете откладывать все до копейки зарабатываемые средства?

  • при зарплате 15 тыс грн: 133 месяца или 11 лет;
  • при зарплате 30 тыс грн: 67 месяцев или 5,5 лет;
  • при зарплате 50 тыс грн: 40 месяцев или 3,3 года.

Если у вас нет возможности откладывать всю зарплату, этот процесс явно затянется на дольше.

Цель - 2 миллиона гривен. Сколько лет нужно копить на квартиру в Киеве

Фото: Сколько нужно собирать на квартиру в Киеве при разном уровне зарплат (инфографика РБК-Украина)

Отметим, рынок недвижимости по всей стране продолжает переживать непростые времена из-за военного вторжения России. Но если раньше спрос на аренду колоссально упал, потому что многие выехали за границу, то сейчас арендовать жилье планирует все больше украинцев. Мы писали сколько стоит арендовать квартиру в Киеве.

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