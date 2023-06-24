Цель - 2 миллиона гривен. Сколько лет нужно копить на квартиру в Киеве

Но сколько нужно собирать на квартиру в Киеве, если вы хотите купить хотя бы одну из бюджетных квартир?

Купить собственную квартиру в Киеве мечтают многие. Сейчас в столице выбор разнообразного жилья действительно велик: от бюджетных квартир до дорогих, от эконом-вариантов смарт-жилья до пентхауса на 6 комнат с видом на Днепр или центр города.

РБК-Украина посчитало, сколько нужно откладывать на жилье в Киеве при разном уровне зарплат.

Сколько лет нужно откладывать на квартиру в Киеве

Бюджетные, но довольно приличные варианты жилья в Киеве можно найти за 2 миллиона гривен или около 54 тысяч долларов. За такую стоимость есть однокомнатные квартиры, в том числе в новостройках. Если у вас есть такая сумма и вы хотите квартиру в новом доме, нужно отдельно отложить деньги на ремонт, мебель и бытовую технику.

В то же время, за 2 млн грн или 54 000 долларов есть квартиры на вторичном рынке, куда сразу можно заехать и жить. Можно найти и двухкомнатные. Такие предложения есть во многих районах: Шевченковском, Дарницком, Подольском и других:

Фото: Бюджетные варианты квартир в разных районах Киева (скриншоты с сайта lun.ua)

Итак, сколько нужно откладывать деньги, чтобы купить бюджетную небольшую квартиру в Киеве при условии, что вы будете откладывать все до копейки зарабатываемые средства?

при зарплате 15 тыс грн: 133 месяца или 11 лет ;

; при зарплате 30 тыс грн: 67 месяцев или 5,5 лет;

при зарплате 50 тыс грн: 40 месяцев или 3,3 года.

Если у вас нет возможности откладывать всю зарплату, этот процесс явно затянется на дольше.

Фото: Сколько нужно собирать на квартиру в Киеве при разном уровне зарплат (инфографика РБК-Украина)